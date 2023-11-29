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حماس وافقت وأبلغت الوسطاء.. تمديد هدنة غزة 4 أيام وهذا ما تركز عليه المفاوضات

Lebanon 24
29-11-2023 | 03:49
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كشف مصدر مطلع على المفاوضات أن حركة حماس وافقت على تمديد الهدنة الموقتة التي دخلت يومها السادس ومن المتوقع أن تنتهي صباح غد الخميس.

وقال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة الفصائل الفلسطينية على تمديد الهدنة أربعة أيام"، وفق ما نقلت فرانس برس.
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كما أوضحت أن المباحثات تتركز أيضاً على توسيع مفاوضات تبادل الأسرى بن الطرفين، لتشمل الرجال والعسكريين الإسرئيليين المحتجزين لدى حماس منذ السابع من تشرين الأول.

كما تطرقت تلك المشاورات إلى إمكانية تمديد الهدنة لوقت أطول حتى تصبح وقفاً دائماً لإطلاق النار، علما أن "الهوة لا تزال كبيرة" مع رفض إسرائيل هذا الأمر.

استئناف القصف
وكان مسؤول إسرائيلي أشار بوقت سابق إلى إمكانية تمديد الهدنة في غزة يومين أو ثلاثة بعد انتهائها، إلا أنه أوضح أنه في حال تمديد الهدنة فإنه من المحتمل استئناف العمليات العسكرية في غزة أو تجديدها مرة أخرى، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست". وأضاف "نتوقع إطلاق سراح معظم الأطفال بحلول مساء اليوم الأربعاء مع بقاء ما بين 20 و30 امرأة محتجزة في غزة".(العربية)


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