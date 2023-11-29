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عربي-دولي
تحدّث عن "إنتصار حماس".. ماذا قال مسؤول إسرائيلي بارز؟
Lebanon 24
29-11-2023
|
03:20
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قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إنّه "لا يجب على الحكومة الإسرائيلية بأي حال من الأحوال الموافقة على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع حماس من دون تحقيق أهداف الحرب".
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وفي تصريح له مؤخراً، لفت ليبرمان إلى أنّ "الأهداف تتمثل بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، والقضاء على حماس وقادتها، والتدمير الكامل لكافة البنى التحتية داخل قطاع غزة، وإبعاد خطر حزب الله إلى ما بعد الليطاني".
واعتبر ليبرمان أنّ "معنى وقف إطلاق النار لفترة طويلة من دون تحقيق أهداف الحرب، سيكون انتصاراً لحماس، واستمراراً لحكم يحيى السنوار، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً خطيراً بالردع الإسرائيلي".
وختم: "في حال الموافقة على وقف طويل لإطلاق النار فلن يعود أي ساكن في الجنوب أو الشمال إلى منزله، وبالتالي علينا الحسم".
(الميادين نت)
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