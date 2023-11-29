سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو لوقف إطلاق نار دائم في غزة

دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيتر ويلش، اليوم، إلى إعلان وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة للحيلولة دون وقوع مزيد من القتلى بين المدنيين.

وقال ويلش، في بيان، إنه يؤيد "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن لا ينبغي لها أن تفعل ذلك بطريقة تؤدي إلى خسائر كبيرة بين المدنيين، وتدمير هائل للبنية التحتية المدنية في غزة".

ولفت إلى أن "القصف سيستفز أعداء إسرائيل والولايات المتحدة أكثر".

وأضاف ويلش أن "أصداء تأثير الصراع في الشرق الأوسط ترددت في جميع أنحاء العالم، ورأينا آثاره هنا على شكل معاداة للمسلمين وللسامية". (وكالات)