20
o
بيروت
22
o
طرابلس
28
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبيل ساعات من انطلاق اعمال المؤتمر.. ماذا قال رئيس COP28
Lebanon 24
29-11-2023
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28" أن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على الآمال عند 1.5 درجة مئوية أمر في متناول اليد.
وقال الجابر، خلال مقابلة حصرية لصحيفة الغارديان البريطانية عشية المحادثات: "لقد تم إحراز تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة بشأن الجوانب الرئيسية للاتفاق في الاجتماع الحاسم الذي يبدأ في دبي هذا الأسبوع، مع موافقة البلدان على مخطط لإنشاء صندوق للفئات الأكثر ضعفا، والتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المناخ".
Advertisement
وأوضح الرئيس المعين لـ"COP28" أن الزخم الإيجابي يعني أن العالم يمكن أن يتفق على "خريطة طريق قوية" لمؤتمر "COP28"، وهي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بما يلبي النصائح العلمية.
وأضاف: "يجب أن أكون متفائلاً بحذر. لكنني أمتلك الأدوات والقوة التي أختبرها اليوم والتي ستسمح لنا بتحقيق نتيجة غير مسبوقة نأمل جميعا في تحقيقها".
وتابع الجابر: "العودة إلى المسار الصحيح، وضمان قبول العالم لفهم واضح لخريطة الطريق حتى عام 2030، من شأنها أن تبقي ارتفاع درجة الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت)، هو هدفي الوحيد".
وعن قضية الوقود الأحفوري قال الجابر: "لا تزال هناك أسئلة بشأن كيفية معالجة قضية الوقود الأحفوري في النتيجة النهائية للمؤتمر الذي يستمر أسبوعين".
"تريد بعض البلدان التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في حين تقاوم بلدان أخرى ذلك، ويرى البعض أن التوصل إلى التزام وسطي بالتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري بلا هوادة، مما يعني التخفيض التدريجي للفحم والنفط والغاز المستخدم دون تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، أمر ممكنا".
وتابع: "إنني أدعو وأحفز جميع الأطراف للمشاركة بطريقة تعاونية لرؤية وتقييم كيف يمكننا إدراج الوقود الأحفوري في النص التفاوضي، الأمر الذي من شأنه أن يلبي الإجماع والأرضية المشتركة، مع إبقاء 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".
وحث الجابر الدول على عدم تأجيل الاتفاق حتى الأيام الأخيرة، وهو ما اتهمت العديد من الدول الفقيرة الدول الغنية بفعله العام الماضي، في مؤتمر "COP27" في مصر، مما أثار غضبًا واسع النطاق.
وقال: "لا أريد أن تحتفظ وفود الدول بأوراقها قريبة من صدورها حتى اللحظة الأخيرة. كلما انفتحوا وتفاعلوا وتعاونوا في وقت مبكر، كلما تم بذل المزيد من الجهود".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
06:00 | 2023-11-28
28/11/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
16:47 | 2023-11-28
28/11/2023 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
13:29 | 2023-11-28
28/11/2023 01:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
15:19 | 2023-11-28
28/11/2023 03:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
16:22 | 2023-11-28
28/11/2023 04:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:36 | 2023-11-29
جريمة مروّعة... مقتل أمّ وابنتها وهويّة المتّهم غير متوقّعة
05:20 | 2023-11-29
إردوغان مرحّباً بالهدنة في غزة: وقف موقت لإراقة الدماء
05:18 | 2023-11-29
طبيب إسرائيليّ يُثير الجدل... هذا ما قاله عن الأراضي الفلسطينيّة (فيديو)
04:59 | 2023-11-29
أميركا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل في الهجوم على غزة.. فهل ترضخ؟
04:54 | 2023-11-29
المفوضية الأوروبية: على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة
04:50 | 2023-11-29
تُعتبر باخموت الجديدة: بلدة أفدييفكا.. مفتاح شرق أوكرانيا بات قريبا في يد روسيا
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
29/11/2023 12:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
29/11/2023 12:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
29/11/2023 12:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24