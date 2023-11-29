رئيس وزراء نيوزيلندا يعلن حظر الهواتف في المدارس ورفع القيود عن التبغ

يعتزم كريستوفر لوكسون رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد حظر استخدام الهواتف الجوالة في المدارس وإلغاء القيود المفروضة على التبغ ضمن أجندته الطموحة لأول مئة يوم له في منصبه.

وحدد لوكسون 49 إجراء قال إن حكومته المحافظة تعتزم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مبينا أن القانون الأول الذي يعتزم إقراره سيضيق نطاق سلطات البنك المركزي كي يركز فقط على الحد من التضخم.

تتضمن إجراءات واردة في خطة المائة يوم الأولى إلغاء مبادرات للحكومة الليبرالية السابقة، والتي ظلت في السلطة ست سنوات.

تشمل الجهود الجديدة وضع خطة لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة، وقال لوكسون إن إجراءاته تهدف لتحسين الاقتصاد.

وقالت حكومة لوكسون إن "إنهاء القيود المفروضة على التبغ، والتي لن تدخل حيز التنفيذ حتى العام المقبل، سيجلب المزيد من أموال الضرائب، رغم أنه ليس مقايضة المال بالصحة" .

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