Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء نيوزيلندا يعلن حظر الهواتف في المدارس ورفع القيود عن التبغ

Lebanon 24
29-11-2023 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1135509-638368549175384634.jpg
Doc-P-1135509-638368549175384634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعتزم كريستوفر لوكسون رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد حظر استخدام الهواتف الجوالة في المدارس وإلغاء القيود المفروضة على التبغ ضمن أجندته الطموحة لأول مئة يوم له في منصبه.

 

وحدد لوكسون 49 إجراء قال إن حكومته المحافظة تعتزم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مبينا أن القانون الأول الذي يعتزم إقراره سيضيق نطاق سلطات البنك المركزي كي يركز فقط على الحد من التضخم.

 

تتضمن إجراءات واردة في خطة المائة يوم الأولى إلغاء مبادرات للحكومة الليبرالية السابقة، والتي ظلت في السلطة ست سنوات.

 

تشمل الجهود الجديدة وضع خطة لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة، وقال لوكسون إن إجراءاته تهدف لتحسين الاقتصاد. 

 

وقالت حكومة لوكسون إن "إنهاء القيود المفروضة على التبغ، والتي لن تدخل حيز التنفيذ حتى العام المقبل، سيجلب المزيد من أموال الضرائب، رغم أنه ليس مقايضة المال بالصحة".
Advertisement
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-11-29
07:27 | 2023-11-29
07:14 | 2023-11-29
07:13 | 2023-11-29
07:02 | 2023-11-29
07:00 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24