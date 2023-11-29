طبيب إسرائيليّ يُثير الجدل... هذا ما قاله عن الأراضي الفلسطينيّة (فيديو)

قال الدكتور غابور ماتي، وهو أحد ضحايا "الهولوكوست"، إنّه يجب إعادة الأرض إلى فلسطين.

وأضاف في مداخلة مع الصحافي البريطاني الشهير بيرس مورغان، أنه على الرغم من أنه كان "صهيونياً" في السابق، فإنه بات يعتبر الآن أن الوقت حان لإعادة الأراضي الفلسطينية لأصحابها.



كما لفت إلى أن "الأمور لا يمكن أن تبقى كما هي عليه بين الطرفين"، مشددا على أنه لا يقصد ما حدث عام 1948 أو عام 1967، بل يتحدث عما يجري اليوم.



واعتبر أن الأحداث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية تنذر بوجوب عودة الأراضي إلى أصحابها.



كما أوضح أن كلامه هذا يأتي من كونه طبيبا مارس العديد من الأنشطة والفعاليات، خصوصا في ما يتعلق بالصدمات وما بعدها، ودرس كيف يمكن أن يسبب انعدام المأوى والسكن عند الإنسان مجموعة من الاضطرابات النفسية، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي العنيف على غزة وعمليات التهجير التي تجري في القطاع وغيره من المناطق. (العربية)