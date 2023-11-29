إردوغان مرحّباً بالهدنة في غزة: وقف موقت لإراقة الدماء

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يرحب بتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس وبالهدنة في غزة باعتبارها "وقفا لإراقة الدماء"بصورة موقتة، كما افادت وكالة "رويترز".وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان التركي قال إردوغان: "تصريحات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقلل من آمال أنقرة في أن تتحول الهدنة إلى وقف كامل لإطلاق النار"، مشدداً على أن "تركيا ستكثف الجهود الديبلوماسية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين خلال الأيام القادمة".وأضاف أن تركيا أكملت إلى حد كبير إجلاء مواطنيها من غزة.