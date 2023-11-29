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عربي-دولي
إردوغان مرحّباً بالهدنة في غزة: وقف موقت لإراقة الدماء
Lebanon 24
29-11-2023
|
05:20
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يرحب بتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس وبالهدنة في غزة باعتبارها "وقفا لإراقة الدماء"بصورة موقتة، كما افادت وكالة "رويترز".
وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان التركي قال إردوغان: "تصريحات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقلل من آمال أنقرة في أن تتحول الهدنة إلى وقف كامل لإطلاق النار"، مشدداً على أن "تركيا ستكثف الجهود الديبلوماسية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين خلال الأيام القادمة".
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وأضاف أن تركيا أكملت إلى حد كبير إجلاء مواطنيها من غزة.
وفي حين أكد الرئيس التركي مجدداً أن "هناك إبادة جماعية تحدث"، أشار إلى أنه سيناقش الحرب في القطاع خلال زيارة إلى دبي هذا الأسبوع.
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