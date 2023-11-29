Advertisement

عربي-دولي

جريمة مروّعة... مقتل أمّ وابنتها وهويّة المتّهم غير متوقّعة

Lebanon 24
29-11-2023 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1135537-638368587774807933.jpg
Doc-P-1135537-638368587774807933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُثر على جثة سيّدة روسية وابنتها، قُتلتا بجريمة وحشية في مدينة بودروم التركية، فيما الشبهات تحوم حول زوجها السابق الذي غادر تركيا مؤخرا.

وبحسب وسائل إعلام، فقد تم العثور على الجثتين في منطقة منتجع بودروم التركية ملفوفتين بملاءات ومقيدتين.
Advertisement

وبحسب المعلومات الواردة، اختفت إيرينا دفيزوفا، التي تعيش في بودروم والمعروفة كوكيل عقارات، وابنتها لعدة أيام، حيث تقدم أقاربها بشكوى عن فقدانها بعد تعذر الاتصال بها وابنتها، كما لاحظ المقربون منها بوجود دماء على الأريكة عند معاينتهم منزلها، فقاموا بإبلاغ شرطة منطقة بودروم.

ونتيجة التحقيقات تم العثور في طريق تافشانبورنو في إيتشملر، حيث تم العثور على جثتين ملفوفتين على منحدر شديد الانحدار بالقرب من الطريق.

وتم إرسال الجثث إلى مؤسسة الطب الشرعي في موغلا لإجراء تشريح أولي.
 
ومن ناحية أخرى، تشير الشكوك ضد الزوج السابق للمرأة الذي كان على خلاف معها حول حضانة ابنهما حيث كسبت مؤخرا دعوى قضائية بحضانة طفلها. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-11-29
07:27 | 2023-11-29
07:14 | 2023-11-29
07:13 | 2023-11-29
07:02 | 2023-11-29
07:00 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24