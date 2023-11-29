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صحة

دراسة مُثيرة للقلق... رصد مواد سامة في أطعمة الأطفال

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:05
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اكتشف باحثون أنّ حوالي 40% من منتجات أغذية الأطفال التقليدية التي تم تحليلها في دراسة أميركية جديدة تحتوي على مبيدات حشرية سامة.
وأجرت البحث مجموعة العمل البيئي "EWG" غير الربحية، في 73 منتجًا ووجدت مبيدًا حشريًا واحدًا على الأقل في 22 منها.
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وقال الباحثون إن العديد من المنتجات أظهرت أكثر من مبيد حشري واحد، وتشكل هذه المواد خطرا صحيا خطيرا على الأطفال.
وقالت سيدني إيفانز، كبيرة المحللين العلميين في "EWG" والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "الرضع والأطفال الصغار معرضون بشكل خاص للمخاطر الصحية التي تشكلها المبيدات الحشرية في الغذاء"، وأضافت أنّ "الغذاء هو الطريقة التي يتعرض بها معظم الأطفال للمبيدات الحشرية".

نظرت الدراسة في منتجات "Beech-Nut"، و"Gerber"، و"Parent's Choice"، على الرغم من أنها لم تحدد على وجه التحديد أي من منتجات الشركات تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية. (سبوتنيك)

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