بسبب أزمات المناخ... 27 مليون طفل عانوا من الجوع العام الماضي

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أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال"، التي تتخذ من بريطانيا مقرها لها، أن أحوال الطقس القاسية في البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، فاقمت من معاناة أكثر من 27 مليون طفل من الجوع خلال العام الماضي.وأشارت المنظمة في التحليل الذي نشرته قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، أن ذلك العدد من الأطفال الجوعى يمثل زيادة كبيرة بنسبة 135 في المئة عن عام 2021.ولفتت تلك المنظمة الحقوقية إلى أن "الأطفال شكلوا حوالي نصف الأشخاص البالغ عددهم 57 مليونا، الذين وجدوا أنفسهم في دوامة من الانعدام الحاد للأمن الغذائي"، منبهة إلى أن ذلك "يرقى إلى مستوى الأزمة أو في وضع أسوأ من ذلك، في 12 بلدا" بسبب أحوال الطقس الشديدة في عام 2022.ومن بين الدول الـ12، كانت تلك الواقعة في القرن الأفريقي الأكثر تأثرا. ويعيش نحو نصف الأطفال البالغ عددهم 27 مليونا والذين يواجهون الجوع، في إثيوبيا والصومال.وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إنغر آشينغ في بيان: "مع تكرار أحداث الطقس المرتبطة بالمناخ بشكل أكبر وزيادة شدتها، سنرى تداعيات أكبر على حياة الأطفال"، بحسب وكالة فرانس برس.حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية المقدمة لـ 1.4 مليون شخص في تشاد تواجه "توقفاً وشيكاً" بسبب عدم توفر الأموال، وذلك مع الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدفقاً للاجئين من القتال في إقليم دارفور بالسودان.ودعت المنظمة كل القادة المشاركين في "كوب28" إلى "التحرك الفاعل" لحل أزمة المناخ، عبر الاعتراف بالأطفال كـ"فاعلين رئيسيين في التغيير"، والتعامل مع أسباب أخرى لانعدام الأمن الغذائي، مثل النزاعات وضعف الأنظمة الصحية.وسلطت المنظمة الضوء خصوصا على الوضع في الصومال، التي تعد من البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والعالقة في حلقة مفرغة من الجفاف والفيضانات.وشددت على أن الأمطار الموسمية الأخيرة والفيضانات التي ضربت عدة أجزاء من البلاد، دفعت حوالي 650 ألف شخص للنزوح، معظمهم أطفال.