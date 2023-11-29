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إبن نتنياهو عاد إلى إسرائيل.. هل سيشارك في الحرب؟

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:20
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ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتنياهو، عاد إلى البلاد لكي يشارك في الخدمة، في ظل الحرب على غزة، لكنه لن يكون في الوحدات القتالية، وذلك بعد أن أثار وجوده خارج البلاد موجة حادة من الانتقادات.
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وأفادت صحيفة "جيروزلم بيوست" الإسرائيلية الناطقة بالإنكليزية بأن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عاد إلى إسرائيل، وذكرت أنه تطوع في مؤسسة "United Hatzalah" التي تقدم خدمات الطوارئ الطبية.

ونشرت المؤسسة صورة له وهو يرد على المكالمات الهاتفية التي تطلب المساعدة في غرفة العمليات.

وذكر مؤسس المنظمة ورئيسها، إيلي بير، أن لدى المؤسسة رابط على الإنترنت للتسجيل والتطوع فيها، وعندما شاهد موظفوها اسم يائير نتنياهو، كان الظن أن أحدهم يمزح مع المؤسسة، لكن تبين بالفعل أنه نجل رئيس الوزراء. ونقل عنه قوله إنه يرغب في التطوع والقيام بأي شيء.

وهذا يعني أن نجل نتنياهو، بخلاف أبناء مسؤولين إسرائيليين، لن يخدم في القوات التي اجتاحت قطاع غزة، وتعرض بعضهم لإصابات خطيرة برصاص المقاتلين الفلسطينيين.
 
ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الاول الماضي، إثر هجوم حركة حماس المباغت وغير المسبوق، تعرض نجل نتنياهو، لانتقادات بسبب بقائه في مدينة ميامي الأميركية.

وبينما كان عشرات الآلاف من جنود الاحتياط يستدعون للخدمة، كان يائير نتنياهو يستمتع بوقته في ولاية فلوريدا، حيث يقيم هناك منذ نيسان الماضي على الأقل. (سكاي نيوز عربية) 
 
يائير نتنياهو يرد على المكالمات في منظمة تطوعية
 
 
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