إليكم أكبر البلدان المصدرة للشوكولاتة في العالم

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استحوذت روسيا على المرتبة الـ11 في لائحة كبار مصدري منتجات الشوكولاتة في العالم، حيث صعدت صادراتها من هذه المنتجات في الأشهر التسعة الأولى من 2023 إلى 535 مليون دولار.وجاء ذلك بحسب دراسة أعدتها وكالة "نوفوستي"، استندت لبيانات منصة "Comtrade" ورابطة مصنعي الحلويات في روسيا.وفيما يلي قائمة بكبار مصدري الشوكولاتة في العالم:1. ألمانيا: زادت صادرات منتجات الشوكولاتة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022 بنسبة 13% إلى 3.84 مليار دولار.2. بلجيكا: نمت صادرات هذه المنتجات بنسبة 1% إلى 1.77 مليار دولار3. هولندا: أزاحت هولندا بولندا من المركز الثالث، وارتفعت صادراتها بنسبة 18% لتصل إلى 1.66 مليار دولار.4. بولندا: ارتفعت صادرات منتجات الشوكولاتة في الفترة المذكورة بنسبة 10% لتصل إلى 1.63 مليار دولار.5. كندا: صعدت صادرات منتجات الشوكولاتة بنسبة 2% إلى 1.33 مليار دولار.6. إيطاليا: تراجعت الصادرات بنسبة 7% إلى 1.29 مليار دولار.7. ماليزيا: صادرات منتجات الشوكولاتة بلغت 1.12 مليار دولار (زيادة نسبتها 14%).8. الولايات المتحدة: صادرات منتجات الشوكولاتة بلغت 995 مليون دولار (انخفاض نسبيته 13%).9. المملكة المتحدة: صادرات منتجات الشوكولاتة بلغت 652.5 مليون دولار (زيادة نسبتها 0.12%).10. سويسرا: صادرات منتجات الشوكولاتة بلغت 643.1 مليون دولار (زيادة نسبتها 16%).11. روسيا: صعدت من المركز الثاني عشر إلى المركز الحادي عشر، حيث زادت تجارتها الخارجية بنسبة 9% إلى 535 مليون دولار. (روسيا اليوم)