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عربي-دولي

هل لبنان بينها؟ إقتراح أميركي لتهجير أهالي غزة إلى 4 دول!

Lebanon 24
29-11-2023 | 14:00
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كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مبادرة جديدة قُدمت إلى الكونغرس الأميركي، تربط بين تقديم المساعدات الأميركية للدول العربية، والاستعداد لقبول اللاجئين من غزة. 

والخطة التي يحاول واضعوها إبعادها عن التداول الإعلامي، عرضت على كبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوي، وحظيت بمباركتهم. 
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ويروج للخطة عضو مجلس النواب المخضرم جوي ويلسون، ويريد شركاؤه الابتعاد عن الأضواء في هذه المرحلة، على أساس أن عرضها على الوسائل الإعلامية قد تؤدي إلى تشويهها أو إفشالها.
وتزعم الخطة في أحد تبريراتها أن "إسرائيل تسعى إلى تجنب إيذاء المدنيين، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة ومصر لا توافق على فتح حدودها"، وتضيف: "الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها وتسمح بدخول اللاجئين". 
وتقترح الخطة أن يتم تخصيص مليار دولار من المساعدات الخارجية، لصالح اللاجئين من غزة الذين سيُسمح لهم بدخول مصر. 

كذلك، فقد جاء في الخطة المطروحة أنّ مصر يجب ألا تكون الدولة الوحيدة التي يجب أن تستقبل اللاجئين، بل يجب أن يكون العراق واليمن ضمن القائمة على أن يتلقيا حوالى مليار دولار من المساعدات الخارجية الأميركية، في حين تتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار".
 
ويطالب واضعو الخطة الحكومة الأميركية بتخصيص هذه المساعدات المالية لمصر والعراق واليمن وتركيا، بشرط استقبال عدد معين من اللاجئين.

وتفصّل الخطة عدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة: مليون في مصر (أي 0.9 في المائة من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6 في المائة من الأتراك)، و250 ألفاً في العراق (0.6 في المائة)، و250 ألفاً آخرين لليمن (0.75 في المائة من اليمنيين). (عربي21)
 
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