مسؤول أمنيّ يكشف... هكذا كانت حالة نتنياهو خلال الأسبوعين الأولين من الحرب

قال الرئيس السابق لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي يوفال ديسكين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في حالة صدمة خلال الأسبوعين الأولين من الحرب مع "حماس".



ولفت إلى أنه "خلال الأسبوعين الأولين، لم تعمل الحكومة على الإطلاق، فقط المنظمات المدنية والمجتمع الإسرائيلي". (روسيا اليوم)

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