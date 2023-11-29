"زيلينسكي" يستدرج مغنية روسية لاعترافات مثيرة

استدرج ممثل معروف بأنه "شبيه الرئيس الأوكراني" فولوديمير زيلينسكي، مغنية روسية لاعترافات مثيرة حول مساعدتها الجيش الأوكراني والتعاطف مع كييف.

وفي مقطع فيديو طويل نشره المخادعان الروسيان فوفان وليكسوس (فلاديمير كوزنيتسوف وأليكسي ستولياروف، عبر "تيلغرام" ظهر زيلينسكي، الذي تقمص شخصيته المدون فوفان الذي يطلق على نفسه اسم "ماكس الانتحاري"، في مقابلة مع المغنية نارجيز زاكيروفا على موقع "يوتيوب"، لم يلبث الموقع أن حذفها.

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وفي مقطع الفيديو، أوضح المخادعان أنهما يتصلان بالمغنية نيابة عن وزير الثقافة الأوكراني السابق ألكسندر تكاتشينكو، بينما أطلقت نرجس على نفسها صفة "الوطنية الأميركية"، معبرة عن حبها لأوكرانيا واعترفت بمساعدتها للجيش الأوكراني ماديا، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.



كذلك تحدثت المغنية عن "مدى المعاناة التي مرت بها أثناء إقامتها في موسكو"، وألقت باللوم على منتجها الروسي السابق مكسيم فادييف في كل المشكلات، وأظهرت وشماً على شكل شعار أوكرانيا، وأعلنت عزمها وضع وشم آخر مع القومي الأوكراني المتطرف، المتعاون مع النازي في الحرب العالمية الثانية، ستيبان بانديرا.

يذكر أن نارجيز زاكيروفا هي مغنية روسية/سوفيتية من أوزبكستان ولدت في الاتحاد السوفيتي عام 1970، واشتهرت في روسيا باسم نارجيز، وحصلت على الجنسية الأميركية، وفي عام 2017 منعت من دخول أوكرانيا لقيامها بجولة فنية في شبه جزيرة القرم، وتم اتهامها بـ "دعم سياسات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا".



وغادرت المغنية بعد بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا روسيا إلى أوزبكستان، وشرعت في مهاجمة السياسات الروسية والجيش الروسي، ومنعت على إثر ذلك من دخول الأراضي الروسية لمدة 50 عاما. (العربية)