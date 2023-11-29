أحدهما عمره 8 سنوات... إستشهاد 4 فلسطينيين في جنين

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قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، بينهما طفلان، خلال اجتياحه مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القوات الإسرائيلية قتلت الطفلين آدم سامر الغول البالغ من العمر 8 سنوات، وباسل سليمان أبو الوفا الذي يبلغ 15 عاما في جنين.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها: "إن قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبو الوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال وجودهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما".وأصيب شابان أحدهما برصاصة في الرأس، والآخر بعد دهسه من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية. (سكاي نيوز)