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عربي-دولي

خطّة تمّت الموافقة عليها... ماذا ستُقيم إسرائيل بالقرب من دولة عربيّة؟

Lebanon 24
29-11-2023 | 08:25
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كشفت وسائل إعلام عن خطة إسرائيلية تمت مناقشتها والموافقة عليها مؤخرا، لإقامة مستوطنة كبيرة على الحدود مع مصر.

وأوضح الإعلام العبري إن المستوطنة الجديدة ستضم مستوطنة نيتسانا، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب بئر السبع، وستشمل أكثر من 1100 شقة و200 غرفة فندقية.
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وصرح مدير عام إدارة التخطيط لموقع "bizportal" الإخباري الإسرائيلي أن "المستوطنة ستكون بمثابة مركز خدمات إقليمي وبجوار المركز التعليمي والسياحة الصحراوية". (روسيا اليوم)
 
 
 
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