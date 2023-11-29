Advertisement

عربي-دولي

مقتل 3 رهائن إسرائيليين لدى "حماس"... من هم؟

Lebanon 24
29-11-2023 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1135610-638368693197953301.jpg
Doc-P-1135610-638368693197953301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن المحتجزين القتلى هم: 
Advertisement
- شيري سلفرمان بيباس
- كفير بيباس
- أرئيل بيباس (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"كتائب القسام": مقتل 3 رهائن في قصف إسرائيلي سابق في غزة
lebanon 24
29/11/2023 17:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
خرقٌ للهدنة... هذا ما حصل اليوم في غزة بين "القسام" والجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
29/11/2023 17:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة حدث احتكاك ميداني شمال غزة وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق (الجزيرة)
lebanon 24
29/11/2023 17:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة
lebanon 24
29/11/2023 17:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24

القسام

غزة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:17 | 2023-11-29
10:02 | 2023-11-29
10:02 | 2023-11-29
10:00 | 2023-11-29
09:56 | 2023-11-29
09:28 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24