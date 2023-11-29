مقتل 3 رهائن إسرائيليين لدى "حماس"... من هم؟

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيان لها إن المحتجزين القتلى هم:

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- شيري سلفرمان بيباس

- كفير بيباس

- أرئيل بيباس (روسيا اليوم)