أطلقت سراحها "حماس"... رهينة إسرائيليّة تكشف: التقيت يحيى السنوار وهذا ما قلته له

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بعد أن كانت ضمن أوائل الأسرى الإسرائيليين ممن أطلقت سراحهم حركة حماس من غزة، أكدت الناشطة الإسرائيلية يوخفيد ليفشيتز البالغة من العمر 85 عامًا، أنها التقت زعيم الحركة يحيى السنوار.وقالت ليفشيتز أنها واجهت السنوار وجهاً لوجه حين زار المحتجزين في أحد أنفاق غزة، حيث اصطحبتهم حماس، بعد 3 أيام أو 4 من أسرهم.وقالت لصحيفة دافار الناطقة بالعبرية: "زارنا السنوار بعد ثلاثة أو أربعة أيام من وصولنا، وسألته كيف لا يخجل من فعل شيء كهذا لأشخاص دعموا السلام طوال هذه السنوات؟"كما ادعت ناشطة السلام الإسرائيلية أن السنوار لم يجبها، بل لاذ بالصمت. (العربية)