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عربي-دولي

بعدما نُقل إلى المستشفى... ما هي آخر مستجدات الحالة الصحيّة لأمير الكويت؟

Lebanon 24
29-11-2023 | 09:56
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أعلن الديوان الأميري في الكويت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى صباح اليوم الأربعاء إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوص طبية.
 
وأوضح وزير الديوان الشيخ محمد العبدالله الصباح، أن صحة أمير البلاد مستقرة.
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كما أضاف أنه لا يزال يتلقى العالج اللازم، مهيباً بالجميع تحري الدقة في استيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الشيخ نواف. (العربية)

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