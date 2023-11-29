بعدما نُقل إلى المستشفى... ما هي آخر مستجدات الحالة الصحيّة لأمير الكويت؟

أعلن الديوان الأميري في الكويت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى صباح اليوم الأربعاء إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوص طبية.



Advertisement

كما أضاف أنه لا يزال يتلقى العالج اللازم، مهيباً بالجميع تحري الدقة في استيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الشيخ نواف. (العربية) وأوضح وزير الديوان الشيخ محمد العبدالله الصباح، أن صحة أمير البلاد مستقرة.كما أضاف أنه لا يزال يتلقى العالج اللازم، مهيباً بالجميع تحري الدقة في استيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الشيخ نواف. (العربية)