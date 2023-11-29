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عربي-دولي

إسرائيل تُسيطر على "درون" صحفي فلسطيني... مطاردة في السماء ودجاج في الطريق! (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2023 | 10:02
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وثّق صحفي فلسطيني لحظة قيام قوة إسرائيلية بالسيطرة على "دورن" لأحد الصحفيين أثناء تحليقها في السماء، خلال عمل فريق من الإعلاميين بتغطية الأحداث الجارية في غزة.
وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا يمكن وصفه بـ"المضحك المبكي" للواقع الذي يشهده قطاع غزة في الوقت الحالي، حيث فقد مجموعة من الإعلاميين طائرة مسيّرة صغيرة جدا مخصصة لأغراض التصوير.
 
وطارد الصحفيون الطائرة في محاولة لإعادة السيطرة عليها عن طريق أجهزة التحكم، من خلال الاقتراب منها بأكبر قدر ممكن.
وخلال عبورهم الشوارع، ظهرت الأبنية السكنية المدمرة في المنطقة، وصدم الصحفي الشاب بعبور مجموعة دجاجات من أمامه، وخاطبهم متسائلا: "إلى أين أنتم ذاهبون؟"، في إشارة إلى خطورة المنطقة واستغرابه من وجودهم.

وبعد عبور المنطقة والتفافهم من خلال أحد الشوارع، صدم الصحفيون بوجود دبابة إسرائيلية، فقرروا العودة بشكل سريع. (العربية - روسيا اليوم)
 
 
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