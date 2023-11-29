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عربي-دولي
نتنياهو: سنعود حتماً للقتال في غزة بعد استعادة الأسرى
Lebanon 24
29-11-2023
|
10:17
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العودة للقتال في قطاع غزة حتمية بعد إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.
وقال في كلمة اليوم الأربعاء "من المستحيل ألا نعود إلى القتال حتى النهاية"، مبيناً أن هذه هذه سياسته التي يقف خلفها مجلس الوزراء بأكمله والحكومة الجنود الشعب.
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وأوضح نتنياهو أنه منذ بداية الحرب، حددت ثلاثة أهداف هي القضاء على حماس، وعودة جميع المختطفين الإسرائيليين، وضمان أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدا لإسرائيل، مؤكداً أن هذه الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة.
كما قال "لقد حققنا في الأسبوع الماضي إنجازاً عظيماً للغاية، ألا وهو عودة العشرات من المختطفين". (العربية)
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