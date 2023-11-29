Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تحقق بمقتل أصغر الرهائن وأمه وشقيقه

Lebanon 24
29-11-2023 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1135653-638368767037881016.png
Doc-P-1135653-638368767037881016.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يحقّق في إعلان الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل رضيع (10 أشهر) وشقيقه (4 أعوام) وأمهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه "يتحقّق من صحة المعلومات"، مشيرا إلى أن "حماس تعرّض حياة جميع الرهائن في قطاع غزة ومن بينهم 9 أطفال للخطر وهي مسؤولة عن أمنهم".
Advertisement

وفي وقت سابق، ذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن الرضيع كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأمهما قتلوا في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت حماس عبر قناتها على تيليغرام أنها أطلقت سراح رهينتين روسيتين بطلب من القيادة الروسية.
 
من جانب آخر، قال مصدران أمنيان مصريان إن المفاوضين الذين يسعون لتمديد الهدنة المستمرة لستة أيام في غزة يعتقدون أن من الممكن تمديدها ليومين آخرين.

وأضاف المصدران أن عدد الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حركة حماس والذين سيتم إطلاق سراحهم عند التمديد لا يزال قيد الإعداد.

كما أشارا إلى أن مفاوضات إطلاق سراح المزيد من الرهائن المدنيين تسير بشكل جيد، لكن مسألة الرهائن العسكريين الذين تحتجزهم حماس تمثل عقبة. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:29 | 2023-11-29
12:00 | 2023-11-29
11:40 | 2023-11-29
11:36 | 2023-11-29
11:04 | 2023-11-29
10:17 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24