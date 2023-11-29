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صحيفة أميركية تكشف عن اتفاق جديد بين حماس وإسرائيل.. صفقات تبادل جديدة لهذه الرهائن

Lebanon 24
29-11-2023 | 11:04
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كشفت تقارير صحفية أميركية عن توصل إلى اتفاق جديد بشأن تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل، والتوصل إلى إجراء صفقات تبادل جديدة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" يأتي ذلك عقب المحادثات التي أجريت في قطر اليوم الأربعاء، بين رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، مع الوسطاء القطريين، حيث تم الاتفاق على خمس فئات من الرهائن سيتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية، رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على مثل هذه الصفقات.
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وجاء في تقرير الصحيفة أن "الفئات الخمس هي: الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، والنساء المجندات، وجنود في الاحتياط، والرجال في الخدمة النظامية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا قبل أسرهم أو ماتوا أثناءه".

ويزيد عدد الأسرى الذين ينتمون لهذه الفئات بكثير عن 100 شخص، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر مطلع، لكن المصدر رفض تقديم رقم محدد.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إنه "يتوقع أن يتم تمديد الهدنة الحالية في غزة، التي تنتهي صباح الخميس".

وأضاف متحدثا دون ذكر اسمه: "بعد غد، نتوقع أن يكون هناك يومان أو ثلاثة أيام من إطلاق سراح المحتجزين والهدنة الإنسانية، وبعدها سنعود لمواصلة عملياتنا بغزة، أو ربما التوصل لاتفاق جديد بناء على الاتفاق الحالي".

في المقابل، قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" شارك في المحادثات التي أجريت في قطر اليوم: "ناقشنا في القمة التي شارك فيها رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل بمشاركة رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، مسألة تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

وأضاف: "القمة انتهت ويجري كل طرف الآن مناقشات داخلية بشأن الخيارات".

المصدر: عرب 48
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