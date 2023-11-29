تفاؤل قطري بشأن الهدنة في غزة.. هذه آخر مستجدات المفاوضات

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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاده "متفائلة للغاية" بأنه سيتم الإعلان عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس خلال الساعات المقبلة.وقال الأنصاري لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "نحن متفائلون للغاية بأنه سيكون لدينا أخبار جيدة لنشاركها اليوم".ووفق الأنصاري فإن "المفاوضات لا تزال مستمرة"، موضحاً أن "أي تمديد جديد سيكون تحت نفس المعايير الاتفاقيات السابقة".وتحدث الناطق باسم الخارجية القطرية عن "بيئة إيجابية" تخيم على المفاوضات، لكنه أشار أيضا إلى "أننا نتحدث عن منطقة حرب بها الكثير من التعقيدات على الأرض".كما أشار إلى أن إطلاق سراح الذكور البالغين وجنود الجيش الإسرائيلي كان موضوعا للمناقشة، ويمكن إطلاق سراحهم في المستقبل القريب.وتابع: "لقد أعطينا الأولوية لأولئك الأكثر عرضة للخطر بين الرهائن فيما يتعلق بالنساء والأطفال الذين لهم الأولوية. نحن نتجه نحو إطلاق سراح الرجال المدنيين ومن ثم إجراء مناقشات أطول بشأن جنود الجيش الإسرائيلي".