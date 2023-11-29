Advertisement

عربي-دولي

تفاؤل قطري بشأن الهدنة في غزة.. هذه آخر مستجدات المفاوضات

Lebanon 24
29-11-2023 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1135672-638368809639391240.jpg
Doc-P-1135672-638368809639391240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاده "متفائلة للغاية" بأنه سيتم الإعلان عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس خلال الساعات المقبلة.


وقال الأنصاري لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "نحن متفائلون للغاية بأنه سيكون لدينا أخبار جيدة لنشاركها اليوم".
Advertisement



ووفق الأنصاري فإن "المفاوضات لا تزال مستمرة"، موضحاً أن "أي تمديد جديد سيكون تحت نفس المعايير الاتفاقيات السابقة".


وتحدث الناطق باسم الخارجية القطرية عن "بيئة إيجابية" تخيم على المفاوضات، لكنه أشار أيضا إلى "أننا نتحدث عن منطقة حرب بها الكثير من التعقيدات على الأرض".


كما أشار إلى أن إطلاق سراح الذكور البالغين وجنود الجيش الإسرائيلي كان موضوعا للمناقشة، ويمكن إطلاق سراحهم في المستقبل القريب.


وتابع: "لقد أعطينا الأولوية لأولئك الأكثر عرضة للخطر بين الرهائن فيما يتعلق بالنساء والأطفال الذين لهم الأولوية. نحن نتجه نحو إطلاق سراح الرجال المدنيين ومن ثم إجراء مناقشات أطول بشأن جنود الجيش الإسرائيلي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:03 | 2023-11-29
14:00 | 2023-11-29
13:43 | 2023-11-29
13:33 | 2023-11-29
13:28 | 2023-11-29
12:29 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24