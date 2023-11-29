Advertisement

عربي-دولي

جريمة مروعة في جنين.. "حماس" تدعو لإدانتها ومحاسبة مرتكبيها

Lebanon 24
29-11-2023 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1135697-638368866553133933.jpg
Doc-P-1135697-638368866553133933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت حركة "حماس"، أن "إعدام" الجيش الإسرائيلي طفلين بدم بارد في جنين هي جريمة مروعة، داعية لإدانة ما حصل ومحاسبة القادة الإسرائيليين عليه.


وفي بيان، قالت "حماس": "إعدام الجيش الاسرائيلي بدم بارد في جنين جريمة مروّعة ندعو لإدانتها ومحاسبة قادة اسرائيل عليها، قتل الجيش الاسرائيلي المتعمّد لطفلين فلسطينيين في مدينة جنين ظهر اليوم جريمة مروّعة تكشف سادية اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني".
Advertisement


وأضاف البيان: "كما تكشف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها أمام مرآى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يسجل عليها إخفاقها في وقف جرائم اسرائيل ومحاسبته أمام المحاكم الدولية المختصة".


وطالبت الحركة بإدانة "الجريمة" ومحاسبة إسرائيل عليها، وقالت: "نطالب الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بحقوق الأطفال إلى إدانة هذه الجريمة البشعة وإحالتها إلى المحاكم الجنائية الدولية لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته على جرائمهم الممتدة من غزة إلى الضفة الغربية ولضمان عدم إفلاتهم من العقاب".


وقد أظهرت لقطات لحظة قنص جنود إسرائيليين طفلا فلسطينيا في مدينة جنين، كما قتل قناصة الجيش الإسرائيلي طفلا آخر في المنطقة ذاتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:03 | 2023-11-29
14:00 | 2023-11-29
13:43 | 2023-11-29
13:33 | 2023-11-29
12:29 | 2023-11-29
12:28 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24