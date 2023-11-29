جريمة مروعة في جنين.. "حماس" تدعو لإدانتها ومحاسبة مرتكبيها

Advertisement

أكدت حركة "حماس"، أن "إعدام" الجيش الإسرائيلي طفلين بدم بارد في جنين هي جريمة مروعة، داعية لإدانة ما حصل ومحاسبة القادة الإسرائيليين عليه.وفي بيان، قالت "حماس": "إعدام الجيش الاسرائيلي بدم بارد في جنين جريمة مروّعة ندعو لإدانتها ومحاسبة قادة اسرائيل عليها، قتل الجيش الاسرائيلي المتعمّد لطفلين فلسطينيين في مدينة جنين ظهر اليوم جريمة مروّعة تكشف سادية اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني".وأضاف البيان: "كما تكشف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها أمام مرآى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يسجل عليها إخفاقها في وقف جرائم اسرائيل ومحاسبته أمام المحاكم الدولية المختصة".وطالبت الحركة بإدانة "الجريمة" ومحاسبة إسرائيل عليها، وقالت: "نطالب الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بحقوق الأطفال إلى إدانة هذه الجريمة البشعة وإحالتها إلى المحاكم الجنائية الدولية لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته على جرائمهم الممتدة من غزة إلى الضفة الغربية ولضمان عدم إفلاتهم من العقاب".وقد أظهرت لقطات لحظة قنص جنود إسرائيليين طفلا فلسطينيا في مدينة جنين، كما قتل قناصة الجيش الإسرائيلي طفلا آخر في المنطقة ذاتها.