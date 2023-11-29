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عربي-دولي
كارثة ملحمية في غزة.. غوتيريش: يجب ألّا نغضّ الطرف!
Lebanon 24
29-11-2023
|
13:33
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يعيش "كارثة إنسانية ملحمية".
ووجه غوتيريش خطابه للعالم، قائلا: "يجب ألا نغض الطرف".
وأكد غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن "هناك مفاوضات مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة، وهي تحظى بترحيب قوي من جانبنا، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
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