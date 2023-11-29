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عربي-دولي

أميركا تفرض عقوبات على 20 فرداً لهم علاقة بالحرس الثوري.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-11-2023 | 13:43
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فرضت واشنطن اليوم عقوبات على أكثر من 20 فرداً وكياناً بزعم "تورطهم في شبكات تسهيلات مالية تستفيد منها وزارة الدفاع الإيرانية وأجهزة أخرى في جيشها".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على أكثر من 20 فرداً وكياناً لتورطهم في شبكات التسهيلات المالية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.
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العقوبات طالت أشخاص لهم علاقة إمدادات لوجستية للقوات المسلحة (MODAFL)، والأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية (AFGS)، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF)".
وأضاف بيان الخزانة الأميركية: "تولد إيران ما يعادل مليارات الدولارات من خلال مبيعات السلع الأساسية لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة، بما في ذلك حماس وحزب الله.
وتابعت: "تستخدم وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شبكات معقدة من الشركات والوسطاء الواجهة الأجنبية لتمكين هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة واستغلال النظام المالي الدولي".
من جهته، أفاد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والعمليات العسكرية يواصلان الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال من أجل تأجيج الصراع ونشر الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة"، على حد وصفه.
وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال".


المصدر: روسيا اليوم- العربية
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