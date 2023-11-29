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عربي-دولي

السعودية أمام مجلس الأمن: نطالب بوقف فوري للنار في غزة

Lebanon 24
29-11-2023 | 14:03
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن رسالة المملكة واضحة وهي وقف فوري لإطلاق النار في غزة.


وفي كلمة أمام مجلس الأمن الذي يعقد جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية برئاسة وزير الخارجية الصيني، قال إن حجج إسرائيل حول الدفاع عن النفس واهية، مضيفاً: "ما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار في غزة، والذهاب لحل الدولتين".
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واشار الى أننا "قدمنا مبادرات سلام كثيرة أين هي مبادرات إسرائيل للسلام؟"، لافتاً إلى أن "السلام هو خيارنا الاستراتيجي، ويجب أن يكون خيار إسرائيل كذلك".


كذلك، قال: "هناك غياب لآليات المحاسبة الدولية عما يجري في غزة"، مطالباً بدخول أكثر للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

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