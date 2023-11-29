Advertisement

عربي-دولي

استجابة لمطلب روسيا.. فيديو لحماس وهي تفرج عن رهينتين روسيتين

Lebanon 24
29-11-2023 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1135715-638368915557735219.jpg
Doc-P-1135715-638368915557735219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استجابة لطلب القيادة الروسية، أفرجت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، محتجزتين روسيتين استجابة، على هامش اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل.
ونشرت حماس مقاطع فيديو تظهر مقاطع الفيديو عناصر من الفصائل الفلسطينية تابعة لـ "كتائب القسام" وهم يرافقون المحتجزتين أثناء عملية تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر الدولي، وسط حشد جماهيري كبير.
Advertisement
وأظهرت اللقطات قيام المحتشدين بوداع المحتجزتين الروسيتين، تزامنا مع أطلاق هتافات لكتائب القسام.
 
والجدير ذكره، أن عملية التسليم تأتي خارج الاتفاق مع إسرائيل بشأن الدفعة السادسة اليوم الأربعاء من الإفراج أسرى إسرائيليين لدى حركة "حماس".
وقالت حماس في بيان انه "استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية".


المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-11-29
18:30 | 2023-11-29
16:42 | 2023-11-29
16:40 | 2023-11-29
16:22 | 2023-11-29
16:00 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24