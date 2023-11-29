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أردوغان: نتنياهو "جزار غزة"

Lebanon 24
29-11-2023 | 14:51
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وصف رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بـ"جزار غزة"، متّهماً إيّاه بإثارة نزعة "معاداة السامية" في العالم، وقال "حفر نتنياهو الآن اسمه في التاريخ كجزار غزة".


وفي كلمة ألقاها أمام كتلته البرلمانية، اليوم الأربعاء، قال نتنياهو: "يعرض أمن الشعب الإسرائيلي وأمن جميع اليهود للخطر، من خلال إثارة نزعة معاداة السامية جراء جرائم القتل التي ارتكبها في غزة".
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