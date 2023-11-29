"البنتاغون" يعلن توجيه 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران!

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وصرّح المسؤول في "البنتاغون"، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه قائلاً: "وجهّنا 4 ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة وقضينا على 15 شخصا في الآونة الأخيرة وقد لا نقف عند هذا الحد".وأضاف: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة ونحن لا نرغب بذلك. إن واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه جماعة الحوثيين في اليمن".وتابع: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة".كذلك، لفت إلى أنّ "سفينة حربية أميركية اعترضت صاروخاً أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".