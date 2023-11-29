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منظمة الصحة تحذر من مرض في قطاع غزة قد يؤدي إلى وفاة أكثر من الذين سقطوا خلال الحرب

Lebanon 24
29-11-2023 | 15:36
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حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر وفاة عدد أكبر من سكان غزة بسبب الأمراض" مقارنة بالضحايا الذين سقطوا جراء  القصف الإسرائيلي.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أشار مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ،ريك برينان، إلى المخاوف بشأن الوضع الصحي في غزة وما سيحدث  في حال لم تتم استعادة الخدمات الصحية في القطاع.
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وأوضح قائلاً: "كان النظام الصحي في غزة قبل النزاع يعمل بشكل جيد إلى حد معقول"، مضيفاً: "وفي ظل ظروف صعبة للغاية، كان الطاقم الطبي وطاقم الصحة العامة في غزة يقومون بعمل جيد بشكل ملحوظ. ولكن، تدهور هذا النظام بشكل كبير منذ بداية الصراع".

وأردف برينان: "انخفض العدد من 36 مستشفى عاماً عاملاً، إلى 12 الآن.. هناك 4 مرافق فقط عاملة في الشمال"، لافتا إلى أن هذه المرافق المتبقية ستكون "معرضة للخطر للغاية إذا حدث مزيد من التصعيد وهجوم عسكري آخر للجيش الإسرائيلي".

وتابع: "نشهد بالفعل زيادة في معدلات تفاقم المرض والوفاة بسبب الأمراض المزمنة"، وهذه الوفيات "يمكن أن تكون أعلى في نهاية هذا الصراع من تلك الناجمة عن الإصابات".

وتنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

واندلعت الحرب الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل بعد هجوم أطلقته الحركة في السابع من تشرين الأول، في عملية "طوفان الأقصى"، حيث أسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 إسرائيلياً بينهم عسكريون، حيث سفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء.


المصدر: روسيا اليوم
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