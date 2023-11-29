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عربي-دولي
"حماس" تفرج عن 10 رهائن إسرائيليين
Lebanon 24
29-11-2023
|
16:40
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 10 رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة تم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء.
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بتحرك الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة لاستلام 10 محتجزين إسرائيليين و 4 تايلانديين من الصليب الأحمر.
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وفي وقت سابق من الأربعاء، وصلت امرأتان روسيتان كانتا محتجَزَتين لدى حركة حماس إلى مصر، بعد الإفراج عنهما من قطاع غزة الأربعاء، وذلك بعد اجتيازهما معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وفق ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.
وقالت "حماس" في بيان أنها سلمت كلاً من يلينا تروبانوف (50 عاماً) وإيرينا تاتي (73 عاماً) للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت الحركة أفرجت الأحد عن رون كريفوي، وهو إسرائيلي روسي في الخامسة والعشرين "استجابةً لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية"، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية".
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