"حماس" تفرج عن 10 رهائن إسرائيليين

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وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بتحرك الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة لاستلام 10 محتجزين إسرائيليين و 4 تايلانديين من الصليب الأحمر.وفي وقت سابق من الأربعاء، وصلت امرأتان روسيتان كانتا محتجَزَتين لدى حركة حماس إلى مصر، بعد الإفراج عنهما من قطاع غزة الأربعاء، وذلك بعد اجتيازهما معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وفق ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.وقالت "حماس" في بيان أنها سلمت كلاً من يلينا تروبانوف (50 عاماً) وإيرينا تاتي (73 عاماً) للجنة الدولية للصليب الأحمر.