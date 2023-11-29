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حماس غير راضية عن المقترحات بشأن تمديد الهدنة مع إسرائيل

Lebanon 24
29-11-2023 | 18:30
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أكد مصدر في حماس أن "ما تم اقتراحه لتمديد الهدنة الموقتة التي أوقفت القتال في قطاع غزة ليس الأفضل في هذه المرحلة، فيما تتكثف المفاوضات حول تمديد الهدنة قبل ساعات من انتهائها".
وقال لوكالة "فرانس برس" أن "أية مباحثات حول تبادل الأسرى العسكريين الجنود والضباط ينبغي أن يسبقه وقف العدوان ورفع الحصار الخانق عن غزة"، مشيرا إلى ضرورة مناقشة مبادلة الأسرى خاصة كبار السن.
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