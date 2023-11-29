العثور على جثث مهاجرين قبالة سواحل إسبانيا

Advertisement

عُثر على جثث 4 مهاجرين مغاربة قرب قاربهم أمس الأربعاء قبالة سواحل مدينة قادش الإسبانية.وذكر المصدر أنه تم العثور على أربعة رجال مغاربة غرقى قرب قاربهم الذي كان يستقله 32 مهاجراً مغربياً وصلوا إلى شاطئين قرب قادش.وقد وصل أربعة من المهاجرين إلى الشاطئ وحرارة جسمهم منخفضة، ونُقل أحدهم إلى المستشفى.