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بلينكن يزور إسرائيل

Lebanon 24
29-11-2023 | 19:30
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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الخميس، للضغط باتّجاه تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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