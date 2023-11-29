بلينكن يزور إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الخميس، للضغط باتّجاه تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.





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