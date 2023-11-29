هاريس تشارك بمؤتمر كوب 28 في دبي

أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ستشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" الذي تستضيفه دبي هذا الأسبوع، بعدما واجه الرئيس جو بايدن انتقادات لعدم حضوره.

وقالت الرئاسة في بيان: "طلب الرئيس من نائبة الرئيس هاريس حضور قمة القادة في مؤتمر كوب28 نيابة عنه لإظهار القيادة العالمية الأميركية في شأن المناخ في الداخل والخارج".

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