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الرهائن الإسرائيليون والتايلانديون وصلوا إلى إسرائيل

Lebanon 24
29-11-2023 | 20:30
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وصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حماس في غزة إلى إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس.

ونجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16رهينة كانوا محتجزين في غزة.
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وتتولى اللجنة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، مهمة تسهيل إطلاق سراح الرهائن من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.
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