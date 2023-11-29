الرهائن الإسرائيليون والتايلانديون وصلوا إلى إسرائيل

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وصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حماس في غزة إلى إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس.ونجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16رهينة كانوا محتجزين في غزة.وتتولى اللجنة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، مهمة تسهيل إطلاق سراح الرهائن من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.