الصين تطالب بإرساء "هدنة إنسانية مستدامة" بين حماس وإسرائيل

طالبت وزارة الخارجية الصينية، بأن يتم فورا إرساء "هدنة إنسانية مستدامة" بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الوزارة في وثيقة نشرتها اليوم، إنه "يجب على أطراف النزاع أن ترسي فورا هدنة إنسانية دائمة ومستدامة"، داعية إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القتال".

وحضت الوزارة في وثيقتها مجلس الأمن الدولي على إرسال "رسالة واضحة" يؤكد فيها رفضه "النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويدعو فيها كذلك "إلى إطلاق سراح جميع المدنيين والرهائن المحتجزين".

ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى "مطالبة أطراف النزاع بممارسة ضبط النفس لمنع اتساع النزاع ولدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

المصدر: روسيا اليوم