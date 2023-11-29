ثالث زيارة للمنطقة.. بلينكن يصل تل أبيب لبحث هدنة غزة

وصل وزيرالخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، يوم الخميس، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط - والسادسة له إلى إسرائيل - منذ بدء الحرب بين حماس والدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وهي تأتي قبيل ساعات من انتهاء مفاعيل هدنة مؤقتة تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.

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وهبطت طائرة الوزير الأميركي في مطار بن غوريون في تلّ أبيب في الدقائق الأولى من فجر الخميس آتية من سكوبيي.



وسيلتقي بلينكن الخميس في القدس عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، في مقدّمهم الرئيس إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



كما سيتوجّه الوزير الأميركي إلى الضفة الغربية المحتلّة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.