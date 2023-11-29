تمديد الهدنة في غزة ليوم إضافي قبل انتهائها بدقائق

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.



وأعلنت حركة حماس، الخميس، تمديد الهدنة مع إسرائيل يوما إضافيا، ليصبح بذلك عدد أيام الهدنة المستمرة منذ يوم الجمعة 7 أيام.

القوات الإسرائيلية تقتحم طولكرم

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الخميس، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجرا، مدينة ومخيم طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، وكذلك مدينة طوباس شمال شرقي الضفة، وقتلت شابا في بيتونيا.

وقالت وكالة "وفا" إن الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، توفي متأثرا بإصابته بالرصاص الإسرائيلي في الصدر، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي بالأطراف، خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غرب رام الله.



في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القوات اقتحمت المدينة بآليات عسكرية وانتشرت في عدة أحياء، وسط إطلاق نار.



أما في طولكرم، فقد اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة ترافقها جرافة ضخمة، مجددا فجر اليوم الخميس، المدينة من المنطقة الغربية، وجابت مختلف شوارعها وأحياءها خاصة الحي الجنوبي والحي الشرقي وصولا الى مداخل المخيم.



وأفادت وكالة "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية ترافقها الكلاب البوليسية، اقتحمت المخيم وتمركزت في حارات البلاونة وحمام وشارع المدارس، ونشرت قناصتها على أسطح المباني العالية في محيط المخيم، في الوقت الذي قامت جرافة عسكرية بتجريف وتخريب شوارع المخيم الرئيسية، وتحطيم مركبات وممتلكات المواطنين.



كما تمركزت دوريات إسرائيلية في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، واعترضت عمل سيارات الإسعاف عبر إيقافها وتفتيشها وإخضاع سائقيها للاستجواب.



كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عبد الفتاح القدومي من منزله، فيما تجوب طائرة استطلاع سماء المدينة بارتفاع منخفض.

الإفراج عن عن 30 أسيراً فلسطينياً

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، فجر الخميس، أنّها أطلقت سراح 30 سجيناً فلسطينياً إضافياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.



وذكرت مصلحة السجون في بيان أنه تم إطلاق سراح الفلسطينيين من سجون في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس.



وأتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 رهينة، هم 10 رهائن إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.



ووصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حماس في غزة إلى إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس.

ثالث زيارة للمنطقة

من جانبه، وصل وزيرالخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، يوم الخميس،، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط - والسادسة له إلى إسرائيل - منذ بدء الحرب بين حماس والدولة العبرية في السابع من تشرين الأول، وهي تأتي قبيل ساعات من انتهاء مفاعيل هدنة مؤقتة تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.

وسيلتقي بلينكن الخميس في القدس عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، في مقدّمهم الرئيس إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



كما سيتوجّه الوزير الأميركي إلى الضفة الغربية المحتلّة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.