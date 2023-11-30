شهيد في بيتونيا والإحتلال يقتحم طولكرم وطوباس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، بأن "القوات الإسرائيلية اقتحمت فجرا، مدينة ومخيم طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، وكذلك مدينة طوباس شمال شرقي الضفة، وقتلت شابا في بيتونيا".

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وقالت وكالة "وفا" إن: الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، واستشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الإسرائيلي في الصدر، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي بالأطراف، خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القوات اقتحمت المدينة بآليات عسكرية وانتشرت في عدة أحياء، وسط إطلاق نار.

أما في طولكرم، فقد اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة ترافقها جرافة ضخمة، مجددا فجر اليوم، المدينة من المنطقة الغربية، وجابت مختلف شوارعها وأحياءها خاصة الحي الجنوبي والحي الشرقي وصولا الى مداخل المخيم.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية ترافقها الكلاب البوليسية، اقتحمت المخيم وتمركزت في حارات البلاونة وحمام وشارع المدارس، ونشرت قناصتها على أسطح المباني العالية في محيط المخيم، في الوقت الذي قامت جرافة عسكرية بتجريف وتخريب شوارع المخيم الرئيسية، وتحطيم مركبات وممتلكات المواطنين.

(روسيا اليوم)