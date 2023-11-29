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عربي-دولي
بايدن: عازمون على ضمان إطلاق سراح كل الرهائن في غزة
Lebanon 24
29-11-2023
|
23:44
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه عازم على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح الأميركية ليئات بينين.
ونقلت رويترز عن بايدن قوله في بيان أصدره البيت الأبيض "لا نزال عازمين على ضمان إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس خلال هجومها الإرهابي الوحشي على إسرائيل في 7 تشرين الأول، بما في ذلك أفيف زوج ليئات".
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وفي الأثناء، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، فجر الخميس، للضغط باتّجاه تمديد الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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