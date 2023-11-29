لماذا توقف العالم الهولندي عن التنبؤ بالزلازل؟ وما علاقة غزة؟

يتساءل متابعو عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس عن سبب غيابه الفترة الماضية، وهو الذي كان يظهر مع كل زلزال يهز أي جزء من الكرة الأرضية ليؤكد بأنه قد توقعه وحذر منه منذ أيام.



إلا أنه ومع اندلاع الحرب في غزة بالسابع من تشرين الأول، بدأ يغرّد بتدوينات حول القضية الفلسطينية؛ وأصولها وتاريخها. واستمر في انتقاد قوة القصف الإسرائيلي على غزة، بل وحذر من أن قوة هذه التفجيرات ربما تتسبب بزلزال قوي بالمنطقة.



ومنذ 5 تشرين الثاني الماضي، توقف هوغربيتس عن التغريد أو نشر أي نشرات فلكية أو توقعات بأنشطة زلزالية، بالرغم من تعرض الكرة الأرضية خلال الأيام الماضية لهزات قوية بأماكن مختلفة.



إلا أنه قبلها بثلاثة أيام، نشر تغريدة وثبتها أعلى حسابه في "إكس" وكذلك حساب SSGEOS، قال فيها إنه "يجب على العالم أجمع أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة..". وأضاف أنه "لا فائدة من أن نقوم بالتنبؤ بالزلازل بينما تستمر هذه المجزرة. نحن نحاول إنقاذ الأرواح بينما يُقتل الآلاف من الناس.. ولذلك قررنا إيقاف خدماتنا في الوقت الحالي".

The whole world should stop and demand an end to the mass genocide of the people in Gaza. More than 10,000 civilians have been killed with no end in sight. This is not fighting terrorism. This is terrorism!



There is no point for us in doing earthquake forecasts while this… — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 2, 2023 Advertisement

وكان آخر ظهور للعالم الهولندي على منصة "إكس" يوم 5 تشرين الثاني من خلال تغريدة عن فلسطين ذكّر فيها متابعيه بالنكبة الفلسطينية، وقال فيها إنه "في عام 1948، تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسراً من أراضيهم". ونشر هوغربيتس نفس المحتوى على حسابه في "فيسبوك"، ولم ينشر شيئاً فيما بعد. (العربية)