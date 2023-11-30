الحوثيون: قطعنا مع التحالف ”شوطا مهما“ على طريق السلام

أعلنت جماعة الحوثي، أمس، أنها قطعت مع التحالف العربي "شوطا مهما" في طريق السلام باليمن، داعة للبدء في معالجة ملف الأسرى ورفع القيود عن موانئ ومطارات البلاد.

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جاء ذلك في خطاب متلفز لرئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، بمناسبة الذكرى الـ56 لاستقلال جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني في 30 تشرين الثاني 1967.

وفي خطابه الذي بثته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، قال المشاط، "أذكِّر قيادة التحالف بأننا قطعنا مع بعض شوطا مهما على طريق السلام، ولم يعد هناك أي مبرر لأيِّ ترددٍ أو تمنعٍ عن الانخراطِ العملي في إجراءات بناءِ الثقةِ، وخاصةً فيما يتعلق بالجانبين الإنساني والاقتصادي".

ودعا المشاط، "إلى جدولة الخُطوات التنفيذية والبدء الفعلي في معالجة ملف الأسرى، ورفع القيود عن الموانئ والمطارات اليمنية، وكل القضايا، بما في ذلك ترتيبات الانسحاب من الأراضي والمياه اليمنية في أقربِ وقت".

ولفت إلى أن جماعته "منفتحة على كل التوجهات التي ترمي لمعالجة آثار وتداعيات الحرب، بما يخدُم مصالح البلدين الجارين (اليمن والسعودية) والمنطقة بشكل عام". (وكالات)

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