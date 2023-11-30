لماذا يغيب ترامب مجدداً عن مناظرة الجمهوريين؟

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وأعلنت رسالة نصية أرسلتها حملته إلى أنصاره يوم الأحد عن حفل استقبال لكبار الشخصيات، وأخبرت المتلقين أنهم إذا تبرعوا لحملة ترامب، فسيتم إدخالهم تلقائيًا للفوز بجولة للقاء الرئيس السابق في حفل استقبال نهاية العام في 6 كانون الأول، وهو نفس يوم المناظرة. بينما يتنافس المرشحون الرئاسيون من الحزب الجمهوري على خشبة المسرح في المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري في ألاباما، الأسبوع المقبل، سيحضر الرئيس السابق دونالد ترامب حملة لجمع التبرعات في هالاندال بيتش بمعقله بولاية فلوريدا لجمع الأموال لصالح منظمة ماغا "MAGA"، وهي لجنة العمل السياسي الكبرى التي تدعم ترشيحه، وفقا لمصادر متعددة لشبكة CNN.وأعلنت رسالة نصية أرسلتها حملته إلى أنصاره يوم الأحد عن حفل استقبال لكبار الشخصيات، وأخبرت المتلقين أنهم إذا تبرعوا لحملة ترامب، فسيتم إدخالهم تلقائيًا للفوز بجولة للقاء الرئيس السابق في حفل استقبال نهاية العام في 6 كانون الأول، وهو نفس يوم المناظرة.

لم يحضر أية مناظرة

ولم يحضر ترامب أيًا من المناظرات، مشيرًا إلى تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي، وبدلاً من ذلك، جلس مع تاكر كارلسون لإجراء مقابلة، وعقد حدثًا انتخابيا لعمال صناعة السيارات في ديترويت وسط الإضراب النقابي، وشارك في حدث انتخابي في فلوريدا، وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت حملة ترامب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إلى إلغاء جميع المناظرات المستقبلية.



ومع مرور سبعة أسابيع فقط على انعقاد المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، أصبح الرئيس السابق هو الزعيم الواضح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في استطلاعات الرأي الوطنية والمبكرة على مستوى الولاية. وحتى في الوقت الذي يواجه فيه ترامب 91 تهمة جنائية عبر أربع لوائح اتهام، فقد امتنع زملاؤه من المرشحين الجمهوريين إلى حد كبير عن مواجهته مما يمهد الطريق للمرشح الجمهوري الأوفر حظًا.



ويتنافس حاكم فلوريدا رون ديسانتيسن وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي، للظهور كبديل رئيسي لترامب، على الرغم من أن المانحين المحافظين المؤثرين بدأوا في إلقاء ثقلهم خلف هيلي.

وقامت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) بتشديد معايير التأهيل للمناظرة الرابعة للظهور على خشبة المسرح في توسكالوسا، وسيحتاج المرشحون إلى الوصول إلى 80 ألف متبرع فريد أو 200 على الأقل في 20 ولاية أو إقليما، وتسجيل تأييد ما لا يقل عن 6% في استطلاعين وطنيين مؤهلين أو في استطلاع وطني واحد واستطلاعين من ولايات منفصلة للتصويت المبكر، وهي أيوا أو نيو هامبشاير أو كارولينا الجنوبية أو نيفادا.



وعلى غرار ظروف المناظرات السابقة، تواصل اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مطالبة المرشحين بالتوقيع على تعهد يلتزمون فيه بدعم مرشح الحزب الجمهوري النهائي.