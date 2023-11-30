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عربي-دولي

الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة في الطائرة بعد وصوله إلى قطر

Lebanon 24
30-11-2023 | 01:00
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انتشرت على مواقع التواصل لقطات للرئيسالألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهو ينتظر عند باب الطائرة لدى وصوله إلى قطر، فيما تحدثت معلومات أنه انتظر لنصف ساعة قبل أن ينزل منها.

 
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وحسب المعلومات فإنه عندما هبطت طائرة، كانت السجادة الحمراء في انتظار الرئيس الألماني كما كان سفير برلين في الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد ذلك ممثل عن قطر لاستقبال الضيف الألماني.

 

وفيما لم يتم الإعلان عن السبب وراء تأخر شتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن طائرة شتاينماير هبطت أبكر قليلا من الموعد المحدد في برنامج الزيارة.

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الألماني خلال لقائهما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

 

وشدد أمير قطر على "أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية". (وكالات)

 

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