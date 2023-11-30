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عربي-دولي

إطلاق نار بموقعين في القدس.. وإصابة 10 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة

Lebanon 24
30-11-2023 | 01:02
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أفادت "العربية" عن إصابة 10 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار في موقعين براموت في القدس، مؤكدةً مقتل منفذي العملية الاثنين وأن البحث جاري عن منفذ ثالث.
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