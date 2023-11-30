إطلاق نار بموقعين في القدس.. وإصابة 10 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة

أفادت "العربية" عن إصابة 10 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار في موقعين براموت في القدس، مؤكدةً مقتل منفذي العملية الاثنين وأن البحث جاري عن منفذ ثالث.

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