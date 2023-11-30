مقتل 13 شخصاً في حريق بفندق في ألماتي كبرى مدن كازاخستان

لقي 13 شخصاً مصرعهم، اليوم، في حريق اندلع في نُزُل في ألماتي، العاصمة السابقة لكازاخستان وكبرى مدن البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.

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وقالت مديرية الأحوال الطارئة في المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد، إنه بعد أن تمّ إخماد الحريق عثرت فرق الإنقاذ، وفق المعلومات الأولية، على جثث 13 شخصاً يجري حالياً التعرّف على هوياتهم.

وأضافت في بيان: "مبدئياً، لقد قضوا تسمّماً بأول أكسيد الكربون".

والنُزُل المنكوب يقع في شارع آدي شاريبوف وسط العاصمة السابقة للبلاد، واندلع الحريق قرابة الساعة الخامسة والنصف من صباح الخميس (23,30 ت غ الأربعاء).

وبحسب مديرية الطوارئ، فإنّ 72 شخصاً كانوا يقيمون في النُزُل حين اندلع الحريق فيه، مشيرة إلى أنّه تمّ إجلاء 59 من هؤلاء بسلام.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد تمّ بحلول الساعة 6,22 صباحاً إخماد الحريق، وفتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على أسبابه الحريق.