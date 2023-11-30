Advertisement

عربي-دولي

مقتل 13 شخصاً في حريق بفندق في ألماتي كبرى مدن كازاخستان

Lebanon 24
30-11-2023 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1135847-638369283878107438.jpg
Doc-P-1135847-638369283878107438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لقي 13 شخصاً مصرعهم، اليوم، في حريق اندلع في نُزُل في ألماتي، العاصمة السابقة لكازاخستان وكبرى مدن البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.

 
Advertisement

وقالت مديرية الأحوال الطارئة في المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد، إنه بعد أن تمّ إخماد الحريق عثرت فرق الإنقاذ، وفق المعلومات الأولية، على جثث 13 شخصاً يجري حالياً التعرّف على هوياتهم.

 

وأضافت في بيان: "مبدئياً، لقد قضوا تسمّماً بأول أكسيد الكربون".

 

والنُزُل المنكوب يقع في شارع آدي شاريبوف وسط العاصمة السابقة للبلاد، واندلع الحريق قرابة الساعة الخامسة والنصف من صباح الخميس (23,30 ت غ الأربعاء).

 

وبحسب مديرية الطوارئ، فإنّ 72 شخصاً كانوا يقيمون في النُزُل حين اندلع الحريق فيه، مشيرة إلى أنّه تمّ إجلاء 59 من هؤلاء بسلام.

 

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد تمّ بحلول الساعة 6,22 صباحاً إخماد الحريق، وفتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على أسبابه الحريق.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2023-11-30
04:44 | 2023-11-30
04:40 | 2023-11-30
04:36 | 2023-11-30
04:34 | 2023-11-30
04:00 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24